Arbitro Maresca: “Sono nato e spero di morire a Napoli, amo troppo questa città”

“Ho sempre detto che non avrei mai cambiato sezione, sono una persona che è nata e spera di morire a Napoli perché amo troppo questa città. Per me è sarà sempre un grande orgoglio essere arbitro della città e della sezione di Napoli”. E’ questo uno dei passaggi dell’intervento di Fabio Maresca, arbitro internazionale della sezione di Napoli, nel giorno del centenario della sezione Aia partenopea lo scorso 1 novembre: “Interviste degli arbitri a fine partita? Nel prossimo futuro avverrà, a livello personale non avrei alcun problema a mostrare le immagini delle mie gare e spiegare ai ragazzi giovani come non commettere più certi errori”. Poi una curiosità: “Mi è capitato di arbitrare mentre mia moglie aveva le contrazioni”.