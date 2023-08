Chelsea-Wimbledon oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa di Lega 2023/2024

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Chelsea e Wiwmbledon, valida per il secondo turno di Coppa di Lega inglese 2023/2024. Dopo il successo dello scorso fine settimana in Premier League contro il Luton, la squadra di Pochettino torna in campo per iniziare la sua avventura nella seconda coppa inglese. Il match non dovrebbe nascondere particolari insidie contro una squadra di League Two. La sfida è in programma oggi, mercoledì 30 agosto alle ore 20:45 a Stamford Bridge. Non è prevista la diretta dell’incontro in Italia.