Remo Freuler torna in Serie A un anno dopo l’addio all’Atalanta, diventando un giocatore del Bologna. Lascia così il Nottingham Forest con la formula del prestito con diritto di riscatto. La squadra inglese ha comprato Nico Dominguez per 10 milioni di euro, in un’operazione separata da quella del centrocampista svizzero.