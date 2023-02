Manchester United: la squadra femminile è contraria al reintegro di Greenwood dopo l’assoluzione

Mason Greenwood potrebbe tornare ad allenarsi insieme al Manchester United. L’inglese, scagionato delle accuse di tentato stupro, aggressione e coercizione ai danni di una donna potrebbe quindi tornare in campo con il club che detiene il suo cartellino. Al momento il club, ha avviato un processo interno per prendere una decisione sul classe 2001, ma secondo il Times, ci sarebbero diverso opposizioni. Un suo reintegro, non solo potrebbe far risentire gli uomri alcuni giocatori della squadra maschile, che non vedono di buon occhio il suo ritorno. La squadra femminile infatti, che condivide con quella maschile il centro sportivo, ha fatto sapere in maniera compatta di essere contraria al reintegro del giocatore e nutrono serie preoccupazioni sulla possibilità di ritrovarselo al centro sportivo.