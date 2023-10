Chelsea, Pochettino: “Capisco la delusione dei tifosi ma devono avere fiducia nella squadra”

Mauricio Pochettino chiede ai tifosi del Chelsea di rimanere vicini alla squadra alla vigilia della gara di Coppa di Lega contro il Blackburn: “So che è difficile controllare le emozioni, i tifosi vogliono vincere e alle volte emerge la loro frustrazione quando noi non ci riusciamo. Ma il mio messaggio per loro è questo: credete e abbiate fiducia in noi, è una questione di tempo“. I Blues erano attesi al riscatto dopo una stagione deludente in cui hanno anche mancato la qualificazione alle coppe, ma il nuovo corso avviato col tecnico argentino finora è stato avaro di soddisfazioni, con la squadra attualmente all’undicesimo posto in Premier League.

Anche per questo la sfida coi Rovers diventa cruciale, come confermato dallo stesso allenatore ex Tottenham: “La Coppa di Lega è davvero importante per noi, magari qualche giocatore andato in campo sabato riposerà perchè non possiamo correre rischi ma ce la giocheremo con la miglior formazione possibile“.