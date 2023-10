Inter-Roma, Adani: “Rendimento di Lukaku condizionato dal modo di giocare dei giallorossi”

Sotto gli occhi degli appassionati di sport e di calcio c’è la prestazione della Roma domenica nel match contro l’Inter. Nella partita del Meazza ha impressionato in negativo l’atteggiamento rinunciatario della squadra di Mourinho che non ha espresso il suo miglior gioco, di cui ne ha risentito anche Romelu Lukaku. Di questo ne ha parlato Adani che, alla Bobo Tv, ha dato la sua versione della partita.

Adani: “Il meno colpevole di tutti è Lukaku, i fischi non lo condizionavano ma quel gioco. Come fai ad incidere in una partita se non fai calcio? Non credo a quel piano gara della Roma. L’Inter ha perso punti con Sassuolo e Bologna che non sono superiori alla Roma, queste hanno recuperato lo svantaggio facendo gioco ma se non provi non puoi giocare a calcio. Non è stata una partita di calcio, si fa fatica a cominciare un’analisi perché una ha provato a fare di tutto per vincere l’altra invece ha provato a fare di tutto a non ottenere qualcosa. Un conto è stare basso, un conto e stare basso davanti alla propria area di rigore“.