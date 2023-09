Nuoto, Coppa del Mondo vasca corta: Ceccon e Martinenghi a Berlino per la prima tappa

La Coppa del Mondo di nuoto in vasca corta alza il sipario sulla stagione 2023-2024, che si presenta ricca come non mai di appuntamenti di rilievo, con l’apice che sarà inevitabilmente a fine luglio con le Olimpiadi di Parigi 2024. Il primo appuntamento a Berlino vedrà impegnati tra gli azzurri Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi.

Il circuito mondiale inizierà venerdì 6 ottobre a Berlino, poi la settimana successiva si trasferirà ad Atene (13-15 ottobre) per concludersi, dal 20 al 22 ottobre, a Budapest. A guidare gli azzurri, presenti in tutte e tre le tappe, saranno Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi.

Di seguito le tappe con i convocati:

– Prima tappa, Berlino (6-8 ottobre): Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport) e Nicolò Martinenghi (CC Aniene). Nello staff il tecnico Marco Pedoja.

– Seconda tappa, Atene (13-15 ottobre): Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Nicolò Martinenghi (CC Aniene). Nello staff i tecnici Marco Pedoja e Alberto Burlina e la fisioterapista Paola Moreschi.

– Terza tappa – Budapest (20-22 ottobre): Thomas Ceccon (Fiamme Oro/Leosport), Nicolò Martinenghi (CC Aniene), Benedetta Pilato (Fiamme Oro/CC Aniene), Leonardo Deplano (Carabinieri/CC Aniene), Manuel Frigo (Fiamme Oro/Team Veneto), Alessandro Miressi (Fiamme Oro/CN Torino), Federico Poggio (Fiamme Azzurre/Imolanuoto), Lorenzo Zazzeri (Esercito/RN Florentia). Nello staff i tecnici Alberto Burlina, Marco Pedoja e Antonio Satta e la fisioterapista Paola Moreschi.