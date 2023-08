Manchester City: De Bruyne out 3-4 mesi, possibile operazione chirurgica

Tegola decisamente pesante per il Manchester City, visto che Kevin De Bruyne sarà costretto a saltare presumibilmente tutta la fase a gironi della Champions League e buona parte del girone di andata della Premier League. Dopo l’infortunio contro l’Inter in finale di Champions, il fuoriclasse belga è tornato in campo nel secondo tempo contro l’Arsenal in Community Shield e successivamente ha giocato contro il Burnley in campionato, venendo però sostituito a metà prima frazione. Guardiola ha spiegato che si tratta di un infortunio grave, allo stesso tendine del ginocchio, che serviranno alcuni mesi per decidere se operare chirurgicamente e la prognosi potrebbe far slittare il suo rientro soltanto nel 2024.