Atp Marrakech 2023: programma e orari giovedì 6 aprile con Musetti, Passaro e Vavassori

È stato pubblicato ufficialmente il programma dell’ATP 250 di Marrakech per quel che concerne la giornata di giovedì 6 aprile, giornata in cui si disputeranno i match di secondo turno. Dopo un mercoledì caratterizzato dalla pioggia, che ha complicato i piani degli organizzatori, in Marocco è tutto pronto per una giornata molto intensa e piena di match. In campo tutti e tre gli azzurri rimasti in corsa, ovvero Lorenzo Musetti, Francesco Passaro e Andrea Vavassori. Di seguito l’ordine di gioco completo.

ATP 250 MARRAKECH – IL PROGRAMMA DI GIOVEDI’ 6 APRILE

CENTER COURT

Dalle ore 12:30 – (3) Van de Zandschulp vs O’Connell

A seguire – Popyrin vs (2) Evans

A seguire – (1) Musetti vs Gaston

A seguire – Passaro vs Muller

COURT 2

Dalle ore 12:30 – (Q) E.Ymer vs (4) Griekspoor

A seguire – (Q) Vavassori vs Munar

A seguire – Kotov vs (7) Bonzi

COURT 4

Dalle ore 12:30 – Carballes Baena vs (Q) Kuzmanov