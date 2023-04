Chelsea, Lampard: “Difendo i miei giocatori, conoscevo i rischi di questo incarico”

La terza sconfitta in campionato consecutiva, in casa contro il Brentford, allontana l’Europa e costringe il traghettatore Frank Lampard a tracciare un’amara analisi del momento del Chelsea. “E’ una situazione che conoscevamo – ammette -. Il Brentford ti renderà sempre le cose difficili essendo una squadra dinamica e non ho intenzione di sedermi ad ascoltare e lamentarmi dei giocatori”. Poi aggiunge: “Non è un problema di applicazione e penso che con il 20% di fiducia in più avremmo vinto la partita. Difenderò i giocatori perché so che vogliono fare bene e sono ragazzi giovani, ma non andrò contro i tifosi dicendo loro di non fischiare i calciatori. Ho accettato questo incarico sapendo quale poteva essere il rischio”.