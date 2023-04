Gazzetta dello Sport – Allegri a Marotta e Baccin: “Siete delle m***e, tanto arrivate sesti”

Come spesso accade, Inter-Juventus porta con sé delle polemiche. La partita di ieri non è stata da meno e, dopo quanto accaduto in campo, con l’1-0 nerazzurro che ha eliminato la Juventus dalla Coppa Italia, c’è stato un litigio tra Massimiliano Allegri e i dirigenti meneghini, Dario Baccin e Beppe Marotta. Come racconta ‘La Gazzetta dello Sport’, Allegri avrebbe detto a gran voce, “Siete delle m… ma tanto arrivate sesti”. Così si sarebbe sfogato il tecnico, che poi è entrato nel suo spogliatoio e ha continuato con i suoi: prima li ha rimproverati con parole molto dure per la brutta prestazione e per la sconfitta, poi ha proseguito: “Dobbiamo arrivare davanti a loro in campionato, non dobbiamo mandarli in Champions”, riferendosi ai nerazzurri. Se qualcuno degli ispettori federali ha sentito e se qualcosa di tutto questo finirà sul referto arbitrale, lo scopriremo solo tra qualche giorno.