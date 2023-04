Siviglia, il vice presidente avverte la Juventus: “Nessuno lascerà vivo il nostro stadio”

Siviglia-Juventus è già iniziata con le parole dei protagonisti di questa piccante sfida di semifinale di Europa League. A rilasciare dichiarazioni destinate a far discutere è stato José María del Nido Carrasco, vice presidente del club andaluso, che ha avvertito i bianconeri della difficoltà di giocar bene nel fortino degli spagnoli. “Dobbiamo andare a Torino con l’ambizione di ottenere un buon risultato e poi, al ritorno, con l’atmosfera che c’era contro il Manchester United, assicurarsi che nessuno lasci vivo il Ramón Sánchez-Pizjuán – ha dichiarato Carrasco -. Per noi è normale godersi questo tipo di partite. Essere uno dei quattro migliori club in Europa League è qualcosa di cui i tifosi sono orgogliosi. Nessuno vuole affrontare il Siviglia in Europa League a causa di questi numeri. Ogni volta che abbiamo affrontato i quarti di finale, abbiamo vinto la competizione. La Juventus non sarà contenta di doverci sfidare”.