La Viterbese perde con la Turris e attacca l’arbitro: “Ci ha distrutto”

Con un duro comunicato, la Viterbese ha criticato l’arbitraggio del match perso contro la Turris. Nel mirino del club laziale, vicino alla retrocessione diretta, c’è l’arbitro Mario Saia. “Nonostante tutto bisogna continuare a lottare – si legge nella nota -. Dopo il ‘folle rigore’ concesso alla fine del primo tempo di Viterbese-Monterosi Tuscia, ieri un altro spettacolo ‘vergognoso’ allo stadio ‘Liguori’ di Torre del Greco. In 45 minuti l’arbitro Mario Saia ha praticamente ‘distrutto’ la Viterbese: quattro ammoniti, l’espulsione di Megelaitis, l’allontanamento di mister Lopez e un calcio di rigore ‘inesistente’ prima dell’intervallo. Senza dimenticare il gol annullato a Ricci per un ‘dubbio’ fuorigioco e il calcio di rigore non concesso a pochi minuti dal termine per un fallo di mano in piena area di rigore della Turris. Siamo profondamente amareggiati ma continueremo a lottare sul campo e crediamo che i valori dello sport alla fine prevalgano sempre. Esiste ancora una speranza, noi ce la metteremo tutta fino alla fine. Forza Viterbese!”.