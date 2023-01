Roma, Zaniolo lascia la città: ritorno a La Spezia per ritrovare serenità

Nicolò Zaniolo ha lasciato la città di Roma in queste ore, con direzione La Spezia. La notizia, riportata dall’Ansa, vede il giocatore lasciare la capitale dopo le minacce subite la scorsa notte quando Zaniolo è stato costretto anche alla fuga e a chiamare le forze dell’ordine. Niente allenamento a Trigoria oggi, in accordo con la società, e ritorno alla propria città in attesa di ulteriori eventuali sviluppi sul fronte del mercato. La rottura con la Roma è ormai irreparabile e Zaniolo sta cercando quantomeno di ritrovare la serenità perduta.