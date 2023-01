Udinese-Bologna, Beto sblocca la partita: un gol da vero nove (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 25

Dal possibile 0-1 all’1-0. Orsolini sbaglia, Beto no. E al 10′ l’Udinese passa in vantaggio alla Dacia Arena contro il Bologna nel match della diciottesima giornata di Serie A. Una ripartenza perfetta dei friulani: cross perfetto di Success, conclusione al volo perfetto del centravanti, che poco dopo si è fatto trovare pronto per il 2-0. Ma c’era il fuorigioco. Beto deve accontentarsi di un gol.