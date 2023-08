Chelsea, Chukwuemeka operato: out sei settimane

Dopo Reece James, il Chelsea perde anche Carney Chukwuemeka. Il jolly classe 2003 si è sottoposto a un intervento chirurgico a seguito di un infortunio al ginocchio sinistro rimediato durante la partita contro il West Ham di domenica scorsa, match perso dai blues per 3-1, in cui il 19enne è anche andato in gol. Chukwuemeka, fa sapere il Chelsea, adesso inizierà il percorso di recupero e dovrebbe rimanere ai box per un periodo compreso fra le sei e le otto settimane. Sfuma per ora il sogno della prima convocazione con la nazionale inglese, dopo l’esperienza con l’under 20.