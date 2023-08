Besiktas, derby turco con il Galatasaray per Sergio Ramos: bianconeri in vantaggio

Sergio Ramos è pronto ad una nuova avventura calcistica. L’ex difensore del Paris Saint-Germain è nel mirino del Besiktas che, nel derby turco di mercato con il Galatasaray, è attualmente in vantaggio per mettere sotto contratto il giocatore. Stando a quanto riportato da Footmercato l’entourage del centrale spagnolo sarebbe in attesa della proposta definitiva da parte del Besiktas e del presidente Ahmed Nur Cebi. Sulle tracce dell’ex calciatore del Real Madrid c’erano anche alcuni club italiani e della MLS.