MotoGP, Zarco passa alla Honda LCR a partire dal 2024: ora è ufficiale

Dopo l’addio alla Ducati Pramac, Johann Zarco ha subito trovato una nuova casa per la prossima stagione di MotoGP: il pilota francese si trasferisce alla Honda LCR, dove raccoglierà l’eredità di Alex Rins pronto al passaggio in Yamaha. Ecco il comunicato del team: “LCR Honda Castrol è orgogliosa di annunciare la firma di Johann Zarco. Il pilota francese due volte campione del mondo Moto2 si unirà al team nel 2024 con un contratto di due anni. Considerando l’esperienza e le prestazioni di Johann in MotoGP da quando è entrato nella categoria, LCR e HRC sono entusiasti di iniziare un viaggio insieme. Nel 2019, Zarco ha servito la squadra come pilota sostitutivo e il suo impegno e il suo duro lavoro corrispondono ai valori di LCR”.

Il team principal della Honda LCR, Lucio Cecchinello, si è detto entusiasta dell’arrivo del francese: “Siamo molto felici di dare il benvenuto a Johann nel team LCR Honda Castrol con tutti i rispettivi dettagli e le rispettive firme ora a posto. È un ritorno nel team dopo aver trascorso un breve periodo insieme nel 2019, dove potevamo già vedere il suo potenziale e la sua etica lavorativa. Ci sono ancora molte gare e lavoro da fare in questa stagione, ma non vediamo l’ora che inizi questo nuovo progetto nel 2024″.