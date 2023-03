Porto-Inter, rivedi la conferenza stampa di Inzaghi (VIDEO)

di Mattia Zucchiatti 1

Simone Inzaghi ha presentato la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto al Do Dragao. “Abbiamo analizzato la partita con lo Spezia, è il passato. Non si vive di passato, né quando si vince, né quando si perde. Una partita come quella del Picco capita una volta ogni 500 partite. Ora sfidiamo un avversario che ha lo stesso obiettivo nostro, il secondo tempo si giocherà in uno stadio caldo. Vogliamo giocarci le nostre chance nel migliore dei modi. So come funziona il mondo del calcio, so chi muove le critiche e perché lo fa…”. Si riparte dall’1-0 nerazzurro di San Siro. Di seguito ecco la conferenza integrale del tecnico.