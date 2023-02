MOVIOLA – Torino-Cremonese, rigore per fallo di Sernicola su Ilic: Sanabria fa gol

Episodio da moviola sul finire del primo tempo di Torino-Cremonese, match valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2022/2023. I padroni di casa attaccano alla ricerca del gol del vantaggio e in un’azione sulla sinistra Ilic va a puntare Sernicola, prova a rientrare e viene sgambettato dal giocatore ospite. Per l’arbitro Camplone non c’è nessun dubbio, è calcio di rigore. Rivedendo le immagini si nota come ci sia un incrocio tra le gambe dei due giocatori, il fallo c’è. Dal dischetto Sanabria è freddo, spiazza Carnesecchi e sigla la rete del vantaggio.