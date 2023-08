Caso Lukaku, Pochettino: “La situazione non è cambiata da quando sono arrivato qui”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea Mauricio Pochettino ha parlato del caso Lukaku, fuori dai progetti del club ma ancora sotto contratto: “La situazione era piuttosto chiara quando sono arrivato e non è cambiata. Sia la società che il calciatore sperano di trovare una soluzione, ma io non sono coinvolto. Personalmente non farò nulla a riguardo a meno che il club o Romelu non vogliano parlare con me. Io ho preso atto della situazione una volta arrivato qui, se qualcosa dovesse cambiare lo renderemo noto“.