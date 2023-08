Calcio, Thauvin denuncia il Tigres per presunti stipendi non pagati: chiesti 13 milioni di dollari

Non si può dire che si siano lasciati bene Florian Thauvin e il Tigres. Approdato in Messico nell’estate del 2021, l’attaccante francese ha salutato dopo un anno e mezzo con un modesto bottino di 8 gol in 38 partite. Tra le due parti è tuttavia in corso un contenzioso per via del mancato pagamento degli stipendi. Come riporta ABC Noticias, Thauvin ha sporto denuncia al CAS, vale a dire il tribunale arbitrale sportivo, sostenendo di aver ricevuto solamente tre mesi di stipendio su 27 (contratto fino al 2026).

In totale, la cifra che pretende il francese ammonta a 13 milioni di dollari, ma ovviamente il club messicano non è disposto a sborsarla. Il motivo? Una presunta clausola che prevedeva il pagamento di solamente 3 mesi di stipendio qualora il contratto venisse rescisso unilateralmente. I legali del calciatore, di contro, sostengono che la rescissione del contratto sia stata obbligatoria dopo che il club aveva messo Thauvin fuori rosa.