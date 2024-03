Norvegia, paura per Haaland: infortunio in allenamento, i dottori rassicurano

La Norvegia non si è qualificata al prossimo Europeo, ma sarà impegnata venerdì e martedì prossimo nelle amichevoli contro la Repubblica Ceca e la Slovacchia. Da lunedì è cominciato il ritiro e il ct Stale Solbakken proverà a programmare il futuro attorno alle stelle Martin Odegaard e soprattutto Erling Haaland. Ma proprio per quanto riguarda quest’ultimo arrivano brutte notizie in vista dei test da disputare durante questa pausa nazionali.

Il giocatore del Manchester City durante l’allenamento ha accusato un problema fisico di lieve entità non meglio specificato dalla Norvegia e ha lasciato il campo zoppicando. Un contrattempo che potrebbe costargli l’assenza nella prima delle due amichevoli dei prossimi giorni.

Immediatamente dopo l’annuncio i tifosi norvegesi e quelli del Manchester City si sono preoccupati, ma in realtà possono dormire sonni tranquilli perché non dovrebbe essere nulla di grave: lo staff medico, infatti, tramite i canali ufficiali della nazionale ha fatto sapere che non c’è stata alcuna lesione. Resta da capire, chiaramente, se ci sarà o no nelle prossime partite. Il fatto che sia rimasto in ritiro fa ben sperare, può voler dire che il talento del City sia arruolabile per i prossimi impegni.