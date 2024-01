Carabao Cup: nelle semifinali non ci sarà il Var, il campo del Middlesbrough non è abilitato

Nelle semifinali di Carabao Cup non sarà utilizzato il Var. Ritorno al passato dunque per le due gare andata e ritorno tra Liverpool e Fulham da una parte e Chelsea e Middlesbrough dall’altra. Il motivo è presto detto: il Boro, che milita in Championship, non ha in dotazione la tecnologia necessaria nel suo stadio di casa Riverside Stadium, perché nella seconda lega inglese il Var non è in uso. La EFL ha dunque scelto di non avere differenze tra le gare, togliendo l’uso della tecnologia per tutte e quattro le gare. Il Var farà il suo ritorno nella competizione nella finale di Wembley.