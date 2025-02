Per chi tifano i cantanti di Sanremo 2025? Alcuni noti, altri meno. Molti seguono la propria squadra del cuore con costanza, altri invece si limitano a descriversi come ‘simpatizzanti’. La squadra più rappresentata è il Milan, che raccoglie le simpatie di Zanardelli dei Coma Cose, Fedez, Irama e Rkomi. Seguono Roma (Tony Effe, Noemi ed Elodie) e Napoli (Stash dei The Kolors, Massimo Ranieri, Kekko dei Modà). L’Inter è la squadra del cuore di Rose Villain, mentre Francesca Michielin e Francesco Gabbani sono juventini sfegatati. La Lazio risponde con Achille Lauro e Giorgia. Occhio al derby di Genova: Bresh (Genoa) contro Olly (Sampdoria).

ACHILLE LAURO: LAZIO

“Sinisa Mihajlovic è stata una di quelle icone del mio passato calcistico, quando seguivo la Lazio”, disse in un’intervista a Sportweek. Insomma, pochi dubbi.

BRESH: GENOA

“E se non avessi una bandiera, non saprei che vento tira”. Guasto d’Amore spopola in tutta Italia, ma soprattutto spopola al Ferraris quando il Genoa gioca in casa.

BRUNORI SAS: COSENZA

“Sono della Juventus, ma il mio ‘primo amore’ è il Cosenza”. Lo rivelò il cantautore a ‘Quelli che il Calcio’.

COMA COSE: MILAN/INTER

Premessa: il calcio non piace in casa Zanardelli-Mesiano. “Tifosi no – disse Fausto – però nutriamo simpatie dettate dal tifo di famiglia: io sto per il Milan e lei per l’Inter”.

ELODIE: ROMA

A svelare il mistero fu un duetto in radio con Lundini: “Grazie per il fiore giallorosso”, disse il conduttore. “Tu sei della Roma, no?”, “Sì di famiglia e pure te?”. “E certo, sai le cose importanti”, la risposta di Elodie.

FEDEZ: MILAN

Negli ultimi due anni il rapper si è spesso affacciato a San Siro con i figli. In un’occasione il primogenito Leone accompagnò Theo Hernandez in campo prima di una gara casalinga dei rossoneri. Il calcio però non è tra le prime passioni di Federico Lucia, per usare un eufemismo.

FRANCESCA MICHIELIN: JUVENTUS

Ha annunciato la partecipazione a Sanremo postando un’immagine storica di Michel Platini con la maglia Juve del 1984-85, quando il main sponsor dei bianconeri sulla casacca era ‘Ariston’. E questo spiega il livello di passione della 29enne.

FRANCESCO GABBANI: JUVENTUS

“Sono tifoso della Juventus ma non ho ancora avuto l’occasione di incontrare Buffon, il nostro capitano e quindi mi piacerebbe organizzare un incontro”, disse nel 2017. Desiderio esaudito poche settimane dopo.

GIORGIA: LAZIO

Lazialissima. “Io sono nata in una famiglia romana di sette fratelli dove mio padre e mio nonno erano gli unici laziali. Lo sono diventata anche io e per questo sono stata vittima di angherie e sfottò da parte di cugini e parenti che io ho sempre accettato per sportività”. E da qualche anno c’è un altro derby in famiglia: “Solo chi vive nella capitale può avere una parziale idea del caos di avere un figlio biondo che va in giro con la divisa della Roma. Una divisa che tra l’altro gli ho dovuto comprare io…”, disse al Corriere dello Sport.

IRAMA: MILAN

Suo padre e suo zio giocavano a calcio. Lui ha subito preferito il palco, ma il calcio resta una passione. A tinte rossonere

MASSIMO RANIERI: NAPOLI

C’è da dirlo? Tifoso doc partenopeo.

MODA’: NAPOLI

Kekko, il frontman, un milanese, nato a Milano, che tifa Napoli: “La mia passione per il calcio deriva da mio padre e dai miei nonni che hanno origini campane. Sono cresciuto col mito di Maradona e quando ero piccolo sono stato ad un suo allenamento e sono rimasto incantato. Tiferò sempre Napoli”, disse in un’intervista a Il Giornale.

NOEMI: ROMA

Presente allo stadio in casa e a volte anche in trasferta, come dimostra un selfie all’U-Power Stadium di Monza nel 2023. Tra gli invasori di campo all’Olimpico, sulle spalle di Carl Brave, durante i festeggiamenti della vittoria della Conference League.

OLLY: SAMPDORIA

Occhio al derby, Bresh. “Festeggerò il mio compleanno seguendo la Samp in gradinata a Marassi”, disse nel maggio 2024.

RKOMI: MILAN

Milanese doc e tifoso del Milan. “Tifo per il Milan grazie a mio fratello più grande, lo ringrazio ancora oggi. Quando avevo 9/10 anni mi ha portato in curva per la prima volta, mi sembra un Milan-Brescia. Ricordo ancora l’emozione quando la sera prima mi fece vedere il biglietto“, raccontò in un’intervista a calciomercato.com

ROCCO HUNT: SALERNITANA

Dopo Geolier, proverà a riportare nuovamente la lingua napoletana sul podio. Lui però tifa Salernitana come suo padre.

ROSE VILLAIN: INTER

“Ho fatto un sogno”, la canzone scritta per lo Scudetto della stella interista, porta anche la sua firma insieme a quelle di Tananai e Madame, altri due tifosi nerazzurri.

THE KOLORS: NAPOLI

“Tifo Napoli a prescindere dalla squadra. Maradona è qualcosa di religioso”. Parola di Stash.

TONY EFFE: ROMA

“L’amore per la Roma è nato grazie a mio zio, mi portava allo stadio insieme a mio cugino. Ai tempi mi mettevo sotto il suo giacchetto lungo e passavamo. Era tutto semplice, adesso è più complicato”, confessò alla Gazzetta dello Sport. La maglia di Totti lo accompagna spesso tra videoclip, concerti e uscite pubbliche.

WILLIE PEYOTE: TORINO

Meglio Sanremo o lo Scudetto? “Scelgo indubbiamente il Toro”. Granata sfegatato e attivo sia allo stadio sia sui social

FEDE CALCISTICA NON NOTA

CLARA

GAIA

JOAN THIELE

LUCIO CORSI

MARCELLA BELLA

SARAH TOSCANO

SERENA BRANCALE

SHABLO

SIMONE CRISTICCHI