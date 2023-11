Caos sulla spiaggia di Copacabana: scontri tra tifosi Fluminense e Boca Juniors, due feriti gravi

Caos totale sulla spiaggia di Copacabana. A Rio De Janeiro, infatti, sono già arrivati diversi tifosi di Fluminense e Boca Juniors, in vista della finale di Copa Libertadores tra la formazione brasiliana e quella argentina in programma al Maracanà. Ci sono stati degli scontri tra tifosi che hanno trasformato la battigia in un campo di battaglia e ammonta a due il numero minimo di persone gravemente ferite. La polizia militare intanto ha rafforzato il presidio di sicurezza.