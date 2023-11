Torino eliminato dal Frosinone in Coppa Italia, contestazione e cori contro Juric e la squadra

Il Torino è stato eliminato dal Frosinone in Coppa Italia e il pubblico piemontese, già indispettito durante la partita e persino prima per la partenza non positiva in campionato, si è lasciato andare a una pesante contestazione nei confronti di Ivan Juric e della squadra granata, invitata ad andare a lavorare e insultata per questa delusione, visto che si veniva dai quarti dello scorso anno e invece in questa stagione si chiude ai sedicesimi l’avventura in coppa nazionale.