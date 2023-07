Calciomercato, Verratti nel mirino dell’Atletico Madrid: il Psg lo valuta 70 milioni

Il futuro di Marco Verratti potrebbe essere lontano da Parigi. Il centrocampista italiano del Paris Saint-Germain è infatti corteggiato dall’Atletico Madrid, che lo considera la priorità sul mercato. L’operazione non sarà semplice e soprattutto non economica, dato che il Psg valuta Verratti circa 70 milioni. Come riporta Marca, tuttavia, il club spagnolo sta lavorando per cercare di raggiungere un’intesa con i parigini. Sullo sfondo c’è sempre il Liverpool, che non ha mai nascosto il suo interesse per il calciatore azzurro, oltre all’Arabia Saudita, seppur Verratti non gradisca particolarmente la destinazione.