F1 GP Ungheria 2023, Vasseur: “Non è stata una brutta gara come passo, ma troppi errori”

“Siamo frustrati. Se guardiamo la gara, senza 7-8 secondi persi al pit-stop, 5 di penalità, il traffico… Non possiamo permetterci tutti questi errori se vogliamo essere competitivi, il passo non era magico ma non eravamo distanti da Hamilton. In queste condizioni non ci si possono permettere errore”. Lo ha detto il team principal della Ferrari, Frederic Vasseur, dopo la deludente prestazione di Leclerc e Sainz al Gp di Ungheria: “Il mio lavoro è separare positivo e negativo. Il punto positivo è che avevamo un passo migliore alle aspettative, quasi era uguale a Hamilton e una settimana fa non era così. Non è stata una brutta gara nel complesso in termini di passo. Abbiamo commesso tanti errori, troppi, partendo dalle qualifiche di ieri, i pit stop, la penalità, non possiamo permetterci così tanti problemi”.

E sui piloti: “Non ci si può lamentare quando Leclerc spinge troppo o quando è nervoso, e poi quando è riflessivo lamentarsi perché è riflessivo. Sa che come collettivo abbiamo commesso troppi errori. C’è margine di miglioramento, Charles è orientato sul miglioramento del team. In generale sono certo che anche Sainz potrà criticare, devono saper spingere il team ma poi stare più calmi fuori dalla pista. Preoccupato della crescita degli altri? Il mio lavoro è preoccuparsi di noi stessi”.