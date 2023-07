Fiorentina: ufficiale la cessione di Terzic al Salisburgo

Aleksa Terzic è un nuovo giocatore del Salisburgo. Il serbo lascia così la Fiorentina a titolo definitivo, accasandosi in Austria e firmando un contratto fino al 2028. Ecco le sue prime parole da giocatore del Salisburgo. “Sono felice che il trasferimento sia avvenuto in fretta. Per me questo è un momento molto speciale. So quali opportunità hanno i giovani qui, voglio crescere e migliorarmi con questo club”.