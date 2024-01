Calciomercato, Timo Werner torna in Inghilterra: si trasferisce in prestito al Tottenham

Timo Werner torna in Inghilterra. L’ex attaccante del Chelsea, attualmente di proprietà del RB Lipsia, si trasferisce in prestito al Tottenham. Contratto di sei mesi, ma opzione per rendere il trasferimento definitivo a fine stagione in favore degli Spurs. L’allenatore Ange Postecoglou ha dato il via libera per ingaggiare il 27enne, data l’emergenza in attacco con il capitano Son Heung Min che salterà diverse partite a causa degli impegni in Coppa d’Asia con la Corea del Sud. Intanto prosegue anche l’offensiva del club londinese per Dragusin. Per il difensore del Genoa è lotta a due con il Bayern Monaco.