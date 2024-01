Pallanuoto, Europei femminili 2024: Setterosa strepitoso, l’Italia batte l’Ungheria e vola in semifinale

Strepitosa prestazione del Setterosa e l’Italia vince contro l’Ungheria nei quarti di finale degli Europei femminili 2024 di pallanuoto, in programma a Eindhoven. Le azzurre del ct Silipo, direttamente ai quarti in virtù del secondo posto nel girone B, nella prima sfida a eliminazione diretta ha battuto le magiare con il punteggio di 12-11, conducendo per tutto l’incontro ma con un finale di grande apprensione. Eccezionali le prove di Bianconi e Marletta, ma in generale di tutta la Nazionale, che dunque ottiene un duplice, importante risultato. Da una parte, avanziamo in semifinale nella rassegna continentale, dove affronteremo la forte Olanda padrone di casa, dall’altra eliminiamo una candidata per il pass per Parigi 2024, che ancora il Setterosa cerca, proprio come le ungheresi: resta soltanto la Grecia in corsa oltre alle azzurre, le elleniche giocheranno nell’altra semifinale contro la Spagna.

Al Pieter van den Hoogenband Zwemstadion di Eindhoven in Olanda ottimo avvio per il Setterosa. Botta e risposta tra Bianconi e Garda, poi ancora l’esperta giocatrice genovese, questa volta in superiorità numerica, prima del tris firmato da Bettini. Parkes risponde per le magiare, ma a venti secondi dal termine un’eccezionale Bianconi va a segno, sfruttando ancora la superiorità, e il primo periodo si chiude sul 4-2. La Nazionale parte malissimo purtroppo nel secondo parziale: Leimeter e Valyi pareggiano i conti, c’è imprecisione per le ragazze di Silipo, che però rispondono presente con un gran bel break: due gol di Avegno (uno su superiorità numerica e l’altro su rigore) e uno di Bettini fruttano il massimo vantaggio sul 7-4, accorcia Garda per il 7-5 con cui si va al riposo leggermente più lungo. Keszthelyi spaventa le azzurre a inizio terzo periodo, Bianconi ci riporta in controllo e Garda trasforma il rigore, poi si apre il Marletta show con tre gol uno più bello dell’altro, l’ultimo con una palombella meravigliosa, a segno nel frattempo anche Garda e Rybanska e nel parziale è di nuovo parità, mentre il punteggio dice ancora +2. Nel quarto e ultimo periodo per oltre tre minuti polveri bagnate per entrambe, poi Valyi e Keszthelyi ci mettono paura e a 33 secondi dalla fine, con le grandi parate di Banchelli, ci ritroviamo avanti di uno e la spuntiamo.