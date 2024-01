Highlights Olimpia Milano-Alba Berlino 82-76, basket Eurolega 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con gli highlights del match tra Olimpia Milano e Alba Berlino, valido per la 20^ giornata dell’Eurolega 2023/2024 di basket. Secondo successo di fila per la squadra di Ettore Messina, che al Forum vince una bella e appasionante battaglia contro la formazione tedesca dei “nostri” Procida e Spagnolo per 82-76.

