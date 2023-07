Calciomercato, Arda Guler ha scelto il Real Madrid: affare in dirittura d’arrivo

Arda Guler, giovanissimo talento turco corteggiato da mezza Europa, ha finalmente deciso sul suo futuro. Come riportano molteplici fonti, tra cui The Athletic, la scelta del classe 2005 del Fenerbahce sarebbe ricaduta sul Real Madrid. I Blancos sono disposti a pagare la clausola rescissoria da 14 milioni e altrettante commissioni al papà del ragazzo e agli intermediari. Inoltre, il Fenerbahce avrà una percentuale del 20% sulla futura rivendita. A breve l’ufficialità, poi Arda Guler si unirà al Real Madrid per il ritiro pre-stagionale. Non è da escludere, tuttavia, la sua permanenza in Turchia per un altro anno.