Brasile, ufficiale: Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore della nazionale a partire dal 2024

Carlo Ancelotti diventerà il nuovo allenatore della nazionale del Brasile a partire da giugno 2024. Ad annunciarlo è stato il presidente della CBF, Ednaldo Rodrigues, il quale ha confermato che Ancelotti guiderà la Selecao già in occasione della Coppa America 2024. Il tecnico italiano onorerà dunque il suo contratto con il Real Madrid, in scadenza proprio nel 2024, prima di catapultarsi in una nuova esperienza. Fino a quel momento, confermato come allenatore ad interim Fernando Diniz.