Genoa, 777 Partners si difende dalle accuse di un sito norvegese: “Articolo fuorviante e diffamatorio”

In seguito alle accuse del sito norvegese Josimar, che in un’inchiesta ha fatto luce su determinati investimenti effettuati nel mondo del calcio, la holding americana 777 Partners – alla guida di vari club, tra cui il Genoa – si è difesa tramite un comunicato ufficiale. “L’articolo di Josimar è totalmente fuorviante e contraddice le linee guida fondamentali dell’integrità giornalistica” si legge nella nota, in cui 777 sottolinea inoltre come non sia stato “menzionato l’impatto concreto dell’impegno a lungo termine di 777 Partners nei confronti di club e compagine aeree che possiede”. La holding ha infine definito diffamatorie le accuse personali ricevute, aggiungendo come Wander “non abbia mai rinunciato ad affrontare aspetti del suo passato risalenti a decenni fa e si è impegnato per tutta la vita al fine di correggere determinate percezioni”.