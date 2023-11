Lutto in Dritte Liga, terza divisione tedesco. Scomparso a 25 anni Agyeman Diaqusie giocatore dello Jahn Regensburg, è morto. A darne la tragica notizia il club con un comunicato ufficiale. Non sono state ancora dette le cause della morte. La sua ultima partita è stata il 4 novembre contro il Monaco 1860.

