Lazio-Celtic: tifosi scozzesi cantano “Bella ciao” e mostrano bandiera Palestina

La Green Brigade del Celtic in trasferta all’Olimpico per la sfida di Champions League contro la Lazio, ospitata nei distinti Sud, nota per le posizioni fortemente politicizzate, così come all’andata a Glasgow ha esposto bandiere della Palestina prima, dell’Irlanda poi, ricordando che i biancoverdi sono la componente cattolica della città scozzese. Inoltre, i tifosi ospiti hanno intonato “Bella Ciao”, ricevendo in tutta risposta i fischi dei supporter biancocelesti della Curva Nord, ripetendo comunque il coro.