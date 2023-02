FANTACALCIO – Lecce-Roma, gol di Baschirotto o autogol di Ibanez? La decisione della Lega

Episodio al fantacalcio per quanto riguarda il gol dell’1-0 in Lecce-Roma, visto che c’è dubbio sulla paternità della rete. Si tratta di gol di Baschirotto oppure di autogol di Ibanez? La decisione iniziale della Lega Serie A è di assegnare a rete al difensore salentino, che in effetti colpisce la palla, questa però cambia traiettoria sbattendo sulla schiena del centrale ospite, che dunque insacca la propria porta. Non è escluso possa mutare la decisione.

18.38 – La decisione cambia. La Lega ha visualizzato con maggiore attenzione le immagini del gol e si tratta di autorete di Roger Ibanez e non gol di Baschirotto.