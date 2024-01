Bundesliga, Mainz-Union Berlin rinviata a data da destinarsi

Cambia il calendario il Bundesliga. La partita tra Mainz e Union Berlino, anticipo della 18esima giornata di Bundesliga, è stata rinviata a data da destinarsi. Il match, in programma originariamente domani sera, non si giocherà a causa di una fitta nevicata. La Lega tedesca fa sapere che la Mewa Arena di Mainz è stata considerata impraticabile per i tifosi. Si tratta di uno scontro diretto per la salvezza: il Mainz è terzultimo a 11 punti, l’Union è quartultimo a tre lunghezze di distanza.