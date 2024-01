Dakar 2024, Loeb si ferma al km132. Sainz ad un passo dalla vittoria tra le auto

Carlos Sainz consolida la sua leadership tra le auto e ha la vittoria in pugno dopo l’undicesima tappa della Dakar 2024. A vincere la frazione è stato invece Guerlain Chicherit (Toyota) – che si regala il bis dopo il successo di ieri – davanti all’altra Toyota di De Mevius, mentre terzo è proprio Carlos Sainz che si gode un vantaggio di oltre 45′ sugli inseguitori. Sebastien Loeb (Prodrive) infatti ha perso più di un’ora a causa di una sospensione rotta al km 132 della penultima tappa della Dakar, tra Al’Ula e Yanbu. Il francese ha riparato il guasto dopo una lunga sosta e ha chiuso la stage. Potrà prendere parte all’appuntamento di domani, ma di fatto ha consegnato la vittoria finale nelle mani di Sainz. Tra le moto ancora una vittoria per Ross Branch (Hero), secondo l’americano Ricky Brabec (Honda) che mantiene comunque il vantaggio, in classifica generale, di 10 minuti. Il francese Adrien Van Beveren (Honda) è arrivato terzo, stessa posizione che occupa nella generale. Domani i concorrenti rimarranno sulle rive del Mar Rosso per l’ultima tappa, 175 km attorno a Yanbu, e l’arrivo al traguardo finale.