Roma, Renato Sanches: “Arriveranno momenti migliori”

“Quello che volevo di più era essere in campo e fare quello che mi piace di più. Sfortunatamente non sono stato fortunato con gli infortuni”. A scriverlo è il centrocampista della Roma (in prestito dal Psg), Renato Sanches che rompe il silenzio sui social, dopo alcune voci che lo volevano in uscita da Trigoria. Dopo l’esonero di Josè Mourinho e l’arrivo di Daniele De Rossi, il francese ci tiene a ribadire che “la persona che soffre di più la frustrazione e che allo stesso tempo desidera di più giocare sono io. Credo che tutto passi e che arriveranno momenti migliori”. Sanches risponde anche a chi aveva insinuato che avesse rimosso l’immagine del profilo con la maglia giallorossa: “Infine voglio mettere in chiaro di non aver mai cancellato alcuna foto della Roma, è passato più di 1 anno da quando la mia foto del profilo era nera”.