Bundesliga, Lipsia ok: vittoria per 2-0 con l’Union Berlin

Il Lipsia torna a vincere dopo tre sconfitte di fila, l’Union Berlin frena nella sua corsa salvezza. Alla Red Bull Arena la squadra di Rose vince 2-0 e sale a 36 punti, ad una lunghezza dal Borussia Dortmund quarto in classifica. Per la rete del vantaggio dei padroni di casa bisogna aspettare undici minuti. Sugli sviluppi di un calcio di punizione, si scatena una mischia da cui esce vincitore Openda con un tiro violento in rete da pochi passi. Union disattento sui calci piazzati anche al 48′. Raum crossa su calcio di punizione e pesca Sesko che di testa firma il 2-0 definitivo. Al 73′ c’è spazio anche per l’espulsione di Trimmel che di fatto chiude i giochi. Union Berlin fermo a 17 punti, a +2 dal Colonia terzultimo.