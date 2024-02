Taekwondo: Italia da sogno in Austria, Alessio e Dell’Aquila oro a Innsbruck

Italia da sogno a Innsbruck, dove si è tenuto quest’oggi l’Austrian Open G1 di taekwondo. Arrivano due ori azzurri, quello di Simone Alessio, nella categoria -80 kg, e quello di Vito Dell’Aquila, nella divisione -63 kg. Giornata da incorniciare per i due italiani di punta, già qualificati per le Olimpiadi di Parigi 2024, che sbaragliano la concorrenza e arrivano fino alla finale in cui trionfano in un Olympiahalle gremito.

Inoltre, fra i senior sono arrivati anche 4 bronzi (Elisan Bertagnin, -46 kg; Giada Al Halwani, -57 kg; Natalia D’Angelo, -67 kg; Andrea Conti, -54 kg), oltre a quello di Oleksandr Chumachenko (-74 kg), ucraino che si allena al centro di preparazione olimpica grazie al progetto di solidarietà della Fita. Tanta soddisfazione da parte della federazione guidata da Angelo Cito: l’Austrian Open 2024 è stato una testimonianza dell’alto livello dei praticanti italiani di taekwondo e sono arrivate prestazioni notevoli in varie categorie.