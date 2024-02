Highlights Sassari-Cremona 86-80, Serie A1 basket 2023/2024 (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 1

Il video con gli highlights di Sassari-Cremona, sfida valida come 19^ giornata della Serie A1 2023/2024 di basket. Due squadre che necessitavano di una vittoria per evitare il terzo ko consecutivo: alla fine è la formazione sarda ad imporsi per 86-80 grazie ai 24 punti di Charalampopoulos e ai 21 di Brandon Jefferson.