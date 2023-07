Arrampicata, Coppa del Mondo: gli italiani della Lead in gara a Briancon

E’ tutto pronto per la quarta Coppa del Mondo di arrampicata Lead a Briancon, che andrà in scena venerdì 14 e sabato 15 luglio. Questa sarà l’ultima competizione a livello planetario prima dei Mondiali di Berna, che si svolgeranno dall’1 al 12 agosto. A rappresentare i colori azzurri ci saranno giovani talenti alla ricerca del successo come Viola Battistella (Fiamme Oro Moena), pluricampionessa Italiana, oro nel 2022, bronzo nel 2023, alla sua seconda partecipazione a una Coppa del Mondo Senior; Luca Boldrini (ASD Deva Wall), campione italiano di Boulder U20, e Savina Nicelli (ASD Macaco) campionessa Italiana Lead U20, che hanno ottenuto buoni piazzamenti in Coppa Europa Giovanile; Giulia Bernardini (ASD Etna Climbing Ragalna), e Federica Papetti (ASD Brescia Rock) vicecampionessa italiana Lead U20.

In gara ci saranno anche atleti più esperti come Claudia Ghisolfi (Fiamme Oro Moena), Giorgio Tomatis (Centro Sportivo Esercito) che cerca di migliorare le sue prestazioni, forte dell’argento agli European Games di Cracovia, Davide Marco Colombo (Fiamme Oro Moena), Gabriele Moroni (ASD Kundalini) e Stefano Ghisolfi (Fiamme Oro Moena).