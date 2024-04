Bundesliga: Butscher è il nuovo allenatore del Bochum

Toccherà a Heiko Butscher la missione di salvare il Bochum. La società infatti dopo il divorzio con Thomas Letsch ha deciso di affidare la squadra all’ex allenatore dell’Under 19. “Con piena convinzione abbiamo deciso di affidarci a Heiko Butscher, abbiamo scelto una soluzione interna e lui ha immediatamente accettato questa sfida. Conosce il club, conosce la situazione della squadra e ha dimostrato di avere le capacità di trasmettere le sue idee e la giusta motivazione ai giocatori, insieme siamo convinti di poter restare in Bundesliga“, ha dichiarato Patrick Fabian, direttore sportivo della società. “Ringrazio la società per la fiducia e non vedo davvero l’ora di lavorare con la squadra. Insieme tutto è possibile“, le prime parole dell’ex difensore che ha vestito la maglia del Bochum dal 2005 al 2007 e dal 2013 al 2015, anno in cui è entrato a far parte dello staff tecnico della società. Butscher in passato è già stato allenatore ad interim della squadra. Attualmente il Bochum è quartultimo in classifica con 3 lunghezze di vantaggio sul Mainz.