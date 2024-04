“Legends – Ci vediamo a Napoli”, Giordano e Santacroce ospiti della nona puntata su Sportface TV

Napoli a tratti indecifrabile quello visto contro il Monza. Un’alternanza di prestazioni, a volte all’interno della stessa partita, che ha caratterizzato l’intera stagione degli azzurri; una squadra in grado di stupire ma che, allo stesso tempo, continua ad essere disattenta in fase difensiva. Il match vinto 4-2 in trasferta contro i brianzoli, il prossimo impegno contro il Frosinone e tanti altri saranno i temi della nona puntata di ‘Legends – Ci vediamo a Napoli’, serie prodotta dalla Media Company Nexting e da Sportface, in onda su Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre), in replica su NapoFlix (canale 86 del digitale terrestre) e on demand sulla piattaforma Sportface TV (tv.sportface.it).

La puntata andrà in onda mercoledì 10 aprile alle ore 20:00 e vedrà la padrona di casa Jolanda De Rienzo e i suoi compagni di viaggio Alessandro Renica e Raffaele Di Fusco accogliere due ospiti d’eccezione: Bruno Giordano, bomber del primo scudetto del Napoli e Fabiano Santacroce, ex difensore oggi procuratore.

“Contro il Monza abbiamo visto un Napoli a due facce. Dopo un primo tempo non positivo, con una fase difensiva pessima, nella ripresa la squadra ha mostrato tutte le sue qualità e, grazie a tre gol uno più bello dell’altro, è riuscita a vincere la partita meritatamente. Ma aver visto questi valori aumenta solo il rimpianto per un campionato al di sotto delle potenzialità della squadra”. Queste le parole di Alessandro Renica.

“A Monza c’è stato il solito primo tempo, con un Napoli lento e prevedibile. Quanto accaduto nella seconda frazione di gioco aumenta solo il rammarico per tutti gli errori commessi dalla società, che hanno pregiudicato la stagione con lo scudetto sul petto. Così come il fatto che si perderà a zero un calciatore come Zielinski, addirittura escluso dalla lista Champions in un momento fondamentale. L’ennesimo errore della stagione”. Questo il commento di Raffaele Di Fusco.