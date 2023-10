Bundesliga 2023/24: il Leverkusen resta in vetta, tris del Francoforte sull’Hoffenheim

Torna in campo anche la Bundesliga, con l’ottava giornata di campionato. Lo Stoccarda cala il tris sul campo dell’Union Berlino, a regalare l’ennesima vittoria alla formazione di Hoeness è Guirassy al 16′ e le marcature di Silas e Undav sul finale di partita. Successo anche per il Lipsia che in trasferta conquista altri tre punti stagionali grazie alla doppietta di Openda e la rete di Forsberg, vano il rigore trasformato da Kempe per il Darmstadt al quinto ko stagionale: termina 1-3. Vittoria anche per il Friburgo sul Bochum. Gli ospiti sbloccano il risultato al 15esimo con Paciencia, sono poi Doan e Grifo su rigore a ribaltare il risultato.

Tris del Francoforte in casa dell’Hoffenheim: al 3′ minuto i padroni di casa aprono le marcature con Beier, il recupero degli ospiti arriva subito nella prima frazione di gioco. Marmoush pareggia nuovamente, Knauff e Skhiri firmano il sorpasso e raddoppio. In vetta resta il Leverkusen che la vince grazie ai gol di Frimpong e Grimaldo, superflua la rete di Lacroix al 41esimo per il Wolfsburg: termina 1-2.