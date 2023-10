Hellas, Baroni: “Ci siamo intimoriti, contro il Napoli paghi certe disattenzioni”

Il tecnico dell’Hellas Verona, Marco Baroni, ha commentato la sconfitta contro il Napoli ai microfoni di Dazn. “E’ una delle squadre con più palleggio, non c’è stato un momento in cui abbiamo evitato questo, abbiamo subito due gol evitabili, dobbiamo lavorare ancora. Dobbiamo ricercare più possesso palla e concretezza nella manovra offensiva. Oggi la squadra nella costruzione ha fatto meglio, stiamo lavorando su questo, c’è bisogno di creare. Abbiamo crossato molto, abbiamo tirato, è chiaro però che avevamo di fronte un avversario veramente tosto”.

Poi ha proseguito: “Noi dovevamo essere perfetti ed evidentemente nel primo tempo non lo siamo stati. C’è stato un momento in cui ci siamo intimoriti, con squadre come il Napoli se non gli vai addosso ed esci fuori forte, ne risenti, non ce la fai. Loro hanno una grandissima qualità, abbiamo pagato questo. Siamo partiti bene, poi abbiamo preso un’azione o due, dove ci siamo abbassati, non possiamo commettere questi errori”.

Infine ha concluso: “Ngonge è un ragazzo che ha tanto talento, lo stiamo aiutando a crescere, deve ancora lavorare e lui lo sa. Oggi gli chiedevo alcune cose, ho preferito toglierlo nel secondo tempo per dare un cambio di ritmo proprio alla partita. Volevo avvicinare le due punte. Comunque resto fiducioso per quanto visto in campo”.